Redfall: Neuer Trailer nimmt den Scharfschützen Jacob in den Fokus

Bevor Redfall Anfang Mai in den Handel kommt, stellt das Team hinter dem Vampir-Shooter in einer Videoreihe die vier spielbaren Helden etwas genauer vor. Dieses Mal ist der geheimnisvolle Scharfschütze Jacob an der Reihe, der neben seinem eigenen Geschick auch auf übernatürliche Kräfte zählt.Jacob Boyer hatte einst als Scharfschütze für das Militär gearbeitet, sich später dann aber dazu entschieden, seine zielsicheren Dienste privat zur Verfügung zu stellen. Bei einem solchen Privatauftrag verlor er schließlich ein Auge, welches jedoch von einem Vampirgott ersetzt wurde. Und dieses verleiht Jacob seither besondere Fähigkeiten: Im Video sehen wir, dass er sich unsichtbar machen kann und von einem geisterhaften Raben begleitet wird, der sogar Feinde attackiert. Außerdem kann er ein Geistergewehr beschwören, das besonders großen Schaden anrichtet.Erst kürzlich hatten wir in einem weiteren Video die Heldin Layla kennengelernt , die bei der Vamirjagd unter anderem telekinetische Kräfte einsetzt. Redfall erscheint am 2. Mai 2023 für den PC und die Xbox Series X/S