Redfall: Finaler Helden-Trailer stellt den Kryptidenjäger Devinder vor

Bethesda Softworks hat einen neuen Trailer zu Redfall geteilt. In diesem lernen wir den Kryptidenjäger und ambitionierten Erfinder Devinder kennen, der das Quartett der spielbaren Helden dann auch vervollständigt.Devinder Crousley wird von den Entwicklern des Vampir-Shooters als Internetberühmtheit beschrieben. Zumindest dann, wenn es um Themen wie das Paranormale oder Kryptozoologie geht. Dass er sich passenderweise gerade zum Ausbruch einer Vampirseuche auf der Insel Redfall aufhält, ist dabei eher dem Zufall geschuldet, wirklich unglücklich scheint der Experte für das Übernatürliche darüber aber nicht zu sein - zumal er so seine selbst gebastelten Waffen an den Blutsaugern ausprobieren kann.In den letzten Wochen hatten Bethesda und der Entwickler Arcane bereits die drei anderen Helden von Redfall ebenfalls in eigenen Videos vorgestellt: die Medizinstudentin Layla den Scharfschützen Jacob und Ingenieurin Remi . Redfall erscheint am 2. Mai 2023 für den PC und die Xbox Series X/S