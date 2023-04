Redfall: Trailer stellt Remi und ihren Roboter-Begleiter vor

Bereits in wenigen Tagen erscheint Redfall für den PC und die Xbox Series X/S . Spieler können dann allein oder gemeinsam auf Vampirjagd gehen und zwischen vier unterschiedlichen Charakteren wählen. Im Trailer stellt Bethesda jetzt die Ingenieurin Remi etwas genauer vor.Remi De La Rosa ist eine geniale Kampfingenieurin, die ursprünglich bei der Evakuierung der Überlebenden des Vampirangriffs helfen wollte, nun aber selbst auf der Insel Redfall feststeckt. Dort dürfte sie sich mit ihrer ziemlich explosiven Art und ihrem "Robo-Hündchen" Bribón jedoch als äußerst nützlich im Kampf gegen die Untoten erweisen. Letzterer kann unter anderem die Aufmerksamkeit von Feinden auf sich ziehen oder auch mit seiner Feuerkraft in brenzligen Situationen aushelfen.In weiteren Videos hatte Bethesda erst kürzlich die PSI-Experin Layla und den Scharfschützen Jacob präsentiert. Redfall erscheint am 2. Mai 2023.