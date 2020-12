FIFA 21 - Neuer Trailer zum Start auf der Xbox Series X und PS5

Seit vergangenem Freitag ist FIFA 21 auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich und glänzt auf den beiden Konsolen vor allem mit einer verbesserten Grafik. Zum Start zeigte EA Sports natürlich auch einen neuen Trailer zum Start der Next-Gen-Fassung seiner Fußballsimulation.Wie EA Sports betont, profitiert FIFA 21 von den technischen Verbesserungen der neuen Konsolen-Hardware. Genannt wird dabei etwa das neue Deferred Lighting System, welches die Atmosphäre in den Stadien deutlich verbessern und so für ein noch realistischeres Fuß­ballerlebnis sorgen soll. Aber auch die Darstellung der Spieler ist nun noch einmal ein wei­te­res Stück detaillierter, was sich unter anderem bei den Trikots, Gesichtern und auch Haaren bemerkbar macht.Sowohl auf der Xbox Series X als auch auf der PS5 fallen die Ladezeiten nun deutlich kürzer aus, die PS5-Fassung profitiert außerdem vom verbesserten haptischen Feedback des Dual­Sense-Controllers. Wer FIFA 21 bis zur Veröffentlichung bereits für eine der beiden Vor­gän­ger­kon­so­len gekauft hatte, erhielt mit dem Start ein kostenloses Upgrade auf den jeweiligen Konsolennachfolger. PC-Spieler kommen dieses Jahr hingegen gar nicht in den Genuss der verbesserten Grafik.