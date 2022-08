Mario Kart 8 Deluxe-DLC: Neue Strecken ab dem 4. August verfügbar

Tour New-York-Speedway (Mario Kart Tour)

Marios Piste 3 (SNES)

Kalimari Wüste (N64)

Waluigi-Flipper (DS)

Tour Sydney-Spritztour (Mario Kart Tour)

Schneeland (GBA)

Pilz-Schlucht (Wii)

Eiscreme-Eskapade (neu)

So könnte es im Streckenpass weitergehen

Rock Cup: Tour, DS, GBA, 3DS

Tour, DS, GBA, 3DS Moon Cup: Tour, GameCube, ?, 3DS

Tour, GameCube, ?, 3DS Fruit Cup: Tour, Wii, DS, ?

Tour, Wii, DS, ? Boomerang Cup: Tour, GameCube, GBA, Tour

Tour, GameCube, GBA, Tour Feather Cup: Tour, Wii, GBA, Tour

Tour, Wii, GBA, Tour Cherry Cup: Tour, GameCube, SNES, ?

Tour, GameCube, SNES, ? Acorn Cup: Tour, Wii, ?, ?

Tour, Wii, ?, ? Spiny Cup: Tour, GameCube, ?, Wii

Nintendo kündigt die zweite Welle neuer Rennstrecken für seinen Bestseller Mario Kart 8 Deluxe an. Bereits am 4. August 2022 (Donnerstag) wird das Update innerhalb des so genannten Booster-Streckenpass ausgerollt. Insgesamt werden acht Kurse hinzugefügt, von denen ein Großteil bereits auf älteren Nintendo-Konsolen bzw. im Mobile-Game Mario Kart World Tour vorgestellt wurde. Brandneu ist hingegen die Eiscreme-Eskapade, die exklusiv im Nintendo Switch-Spiel zu finden ist.Nostalgiker können sich unter anderem auf Marios Piste 3 und die Kalimari-Wüste freuen, die von den Super Nintendo- und N64-Versionen des Rennspiels übernommen und grafisch aufgefrischt wurden. Der Waluigi-Flipper, die Pilz-Schlucht und das Schneeland stammen hingegen aus den Mario Kart-Reihen für den Nintendo DS , den Game Boy Advance und die Nintendo Wii.Die zweite Welle erweitert die DLC-Rennstrecken für Mario Kart 8 Deluxe auf 16 von insgesamt 48 geplanten Kursen, die bis Ende 2023 zur Verfügung stehen sollen. Um die Strecken herunterzuladen, wird der Booster-Streckenpass benötigt. Im Einzelkauf schlägt der mit 24,99 Euro zu Buche. Alternativ sind die Rennstrecken Teil der Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft, soweit auch das Erweiterungspaket gebucht wurde. Die Kosten hierfür liegen bei 39,99 Euro pro Jahr.Abschließend prognostizieren Leaker (via Nintendo Everything ) den Fahrplan für die kommenden Wellen. Da die Insider bereits in der Vergangenheit richtig lagen, können sich Mario Kart 8 Deluxe-Spieler voraussichtlich auf die folgenden Cups und Strecken-Adaptionen freuen. Die genaue Auswahl ist allerdings noch nicht bekannt.