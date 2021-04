Necromunda: Hired Gun - Neuer Trailer zum Warhammer-Shooter

StreumOn Studio und Focus Home Interactive schicken den Spieler im Shooter Necromunda: Hired Gun direkt in die Stadt Nekromunda. Fans des Warhammer 40.000-Universum dürften bereits eine ungefähre Ahnung davon haben, was sie dort erwartet, alle anderen kön­nen sich nun mit einem neuen Trailer einen genauen Eindruck von der berüchtigten Makropolenstaft verschaffen.Als Kopfgeldjäger werden sich Spieler immer wiedem im Martyr's End wiederfinden, um dort neue Aufträge entgegenzunehmen und andere Charaktere zu treffen. Zu diesen zählt nicht zuletzt die Bardame, die neben alkoholhaltigen Getränken auch die eine oder andere nütz­li­che Information bereithält. Spieler können hier außerdem ihre Ausrüstung aufstocken, Aug­men­tie­run­gen verbessern und weitere Anpassungen vornehmen.Necromunda: Hired Gun erscheint am 1. Juni 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . Vorbesteller sichern sich zusätzliche digitale Prämien: di­gi­tale Designs für Messer, Pistole und Kleidung des Helden sowie für das Spielzeug des Cy­ber-Mas­tiffs, der den Spieler begleitet.