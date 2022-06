Warhammer 40.000: Boltgun - Neuer Shooter im Retro-Look enthüllt

Mit Warhammer 40.000: Boltgun wurde ein neuer Shooter im Warhammer-Universum angekündigt, der vor allem Fans von Shootern der 1990er Jahre begeistern soll. Der im Retro-Look gehaltene Titel orientiert sich am brachialen Gameplay von Doom und Co., ein erster Trailer sorgt schon einmal für nostalgische Gefühle.Spieler schlüpfen in Warhammer 40.000: Boltgun in die Rolle eines gestählten Space Marines, der es im Alleingang mit den Dämonen des Chaos aufnimmt. Versprochen werden schnelles Gameplay, riesige Level sowie Hardcore-Action mit massig Gegnern und literweise Pixelblut. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine, präsentiert sich insgesamt jedoch in einer Sprite-basierten Grafik, die bewusst an Shooter der 90er erinnert.Warhammer 40.000: Boltgun soll irgendwann 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen, ein konkretes Release-Datum gibt es allerdings noch nicht.