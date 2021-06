Necromunda: Hired Gun - Der Warhammer-Shooter im Launch-Trailer

Focus Home Interactive veröffentlicht heute Necromunda: Hired Gun als digitale Version für PC und Konsolen. Zum Start präsentiert der Publisher einen neuen Trailer mit Spielszenen aus dem Shooter, der Spieler als Kopfgeldjäger in die berüchtigte Makropolenstadt im Warhammer 40.000-Universum befördert.In dem Indie-Shooter verschlägt es den Spieler nach Necromunda, wo dieser in der Rolle eines Söldners Jagd auf Verbrecher und anderes Gesindel in der Unterwelt der Megacity macht. Ausgangspunkt für die Missionen ist stets die Kneipe Martyr's End, wo der Spieler nicht nur neue Aufträge erhält, sondern auch wertvolle Informationen sammelt und seine Waffen und Ausrüstung verbessern kann. Hier gibt es dann zudem Upgrades für den Cyber-Mastiff, der den Helden während seiner Aufträge begleitet.Necromunda: Hired Gun wurde vom französischen Streum On Studio entwickelt, das bereits 2016 mit Space Hulk: Deathwing einen Shooter in der Welt von Warhammer 40.000 erschaffen hat. Necromunda: Hired Gun ist für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X erhältlich.