Necromunda: Hired Gun - Der tierische Begleiter im Gameplay-Trailer

Wenn Spieler im Shooter Necromunda: Hired Gun als Kopfgeldjäger Aufträge entgegennehmen, müssen sie diese in der Regel allein erledigen - zumindest fast, denn sie begleitet stets ihr treuer Cyber-Mastiff. Diesem haben die Streum On Studios heute einen eigenen Trailer gewidmet.Da es in den verschachtelten und finsteren Gängen der Makropolenstadt mitunter ein wenig unübersichtlich werden kann, dürfte sich die Spürnase des Vierbeiners oft als recht nützlich erweisen. Der treue Begleiter kann zudem Feinde nicht nur aufspüren, sondern diese oft­mals sogar mit seinem kräftigen Gebiss ausschalten. Wie im Video kurz zu sehen ist, sind nicht nur für den Spieler selbst, sondern auch für den Cyber-Mastiff Körpermodifikationen und -Boosts verfügbar.Necromunda: Hired Gun erscheint bereits in wenigen Tagen, nämlich am 1. Juni 2021, für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X