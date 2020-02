Microsoft Flight Simulator: Neue Videos mit beeindruckender Grafik

So geht es mit dem Flight Simulator 2020 weiter

Microsoft arbeitet mit Hochdruck an der Entwicklung des Flight Simulator 2020 und beliefert Fans der Flugsimulation stetig mit neuen, beeindruckenden Video-Updates. Die zehn nun neu veröffentlichen Videos, haben wir für euch hier zusammengeschnitten.Das verantwortliche Studio Asobo zeigt in nahezu fotorealistischer Grafik unter anderem einen Überflug über die US-amerikanische Stadt Baltimore im US-Bundesstaat Maryland. Weitere Szenen zeigen fantastische Aufnahmen des Lake Tekapo in Neuseeland, der französischen Bucht von Arcachon oder einen startenden Airbus A320 über Straßburg. Einige der Clips waren bereits Teil früherer Tech-Previews oder den Video-Tagebüchern der Entwickler, wurden aber jetzt noch einmal separiert, um die grafischen Vorteile der Flugsimulation noch einmal im Detail zu präsentieren.Vor wenigen Wochen gaben die Xbox Game Studios und Asobo bekannt, wie es mit dem Microsoft Flight Simulator 2020 weitergehen soll. Demnach wurden bereits weitere Einladungen zur aktuellen, zweiten Alpha-Version des Spiels versendet und auch Partner verbundener Entwicklerstudios erhalten über ein passendes SDK (Software Development Kit) Zugriff auf die Designs diverser Flugzeuge, Flughäfen, Missionen und Szenarien. Die durchaus ansehnliche Grafikqualität erreicht Microsoft vorrangig durch Berechnungen in der Azure-Cloud im Zusammenspiel mit Satellitenbildern des hauseigenen Dienstes Bing Maps Über eine künstliche Intelligenz sollen aus den Scans 3D-Designs entstehen, die unter an­de­rem für die Darstellung von mehr als 1,3 Billionen Bäumen, Echtzeit-Wetter und die Live-Platzierung des aktuellen Luftverkehrs zuständig sind. Man darf gespannt sein, wie sich der Flight Simulator 2020 in der Praxis schlägt und wann Insider mit einer ersten Beta-Version rechnen dürfen.Der Release und somit das Comeback der beliebten Flugsimulationsserie soll noch in diesem Jahr erfolgen.