Mario Kart 8 Deluxe: Neue Strecken, Birdo & Co. ab 9. März spielbar

Viele bekannte Strecken mit Neuanstrich

Ausfahrt Amsterdam (Mario Kart Tour)

Flussufer-Park (Mario Kart: Super Circuit)

DK Skikane (Mario Kart Wii)

Yoshis Eiland (Neu!)

Bangkok-Abendrot (Mario Kart Tour)

Marios Piste (Mario Kart DS)

Waluigi-Arena (Mario Kart: Double Dash)

Überholspur Singapur (Mario Kart Tour)

Die Veröffentlichung der vierten Welle des Booster-Streckenpasses für Mario Kart 8 Deluxe steht kurz bevor. Am 9. März 2023 (Donnerstag) werden dem Nintendo Switch-Racer insgesamt acht neue Strecken hinzugefügt. Verteilt werden diese auf zwei Grand-Prix - den Frucht-Cup und den Bumerang-Cup. Aller Voraussicht nach erfolgt der Release am Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr deutscher Zeit, sollte sich Nintendo an seinen üblichen Zeitplan halten.Viele der Strecken sind zwar neu gestaltet, aber alte Bekannte. So bedienen sich die Entwickler bei Welle 4 am Portfolio von Mario Kart Tour, Mario Kart: Super Circuit, Mario Kart Wii und den Ablegern für den Nintendo DS und den GameCube. Optisch werden diese allerdings so weit aufgewertet, dass sie sich - abseits der Streckenführung - teilweise deutlich von den Ursprungsversionen abheben können.Überdies wird "Birdo" als neuer Charakter in Mario Kart 8 Deluxe spielbar sein. Damit kehrt nach vielen Jahren erstmals eine neue Spielfigur aus dem Nintendo-Universum in das Switch-Rennspiel ein, woran die Entwickler auch in zukünftigen Wellen festhalten wollen.Der Booster-Streckenpass kann entweder einzeln als kostenpflichtiger DLC zum Preis von 24,99 Euro (für alle 48 Strecken) gekauft oder aber innerhalb der Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft mit Erweiterungspaket heruntergeladen werden.Dabei bietet Nintendos Abonnement zusätzliche Vorteile, den Zugriff auf Emulatoren für N64-, Mega Drive- und Game Boy-Spiele sowie DLCs für Animal Crossing: New Horizons und Splatoon 2. Klassiker aus den NES- und SNES-Universen sind ebenso vorhanden, benötigt allerdings nicht zwangsweise das Erweiterungspaket.