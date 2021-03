Hood: Outlaws & Legends - Neues Video zeigt die Mystic-Klasse

Focus Home Interactive stellt mit dem Mystic die vierte und zugleich auch letzte Klasse des Multiplayer-Titels Hood: Outlaws & Legends genauer vor. Der geheimnisvolle Kämpfer soll durch seine vielfältigen Fähigkeiten eine nützliche Ergänzung für jedes Team darstellen.Wie die Entwickler erläutern, sollte der Mystic ursprünglich zu einem Inquisitor trainiert werden, bevor er sich gegen seine Ausbilder wandte. Als Standardwaffe nutzt diese Klasse einen Morgenstern, der Gegner auch noch in mittleren Distanzen verletzen kann. Zudem kann er mit giftigen Rauchbomben Feinde in die Knie zwingen.Der Mystic kann als ultimative Fähigkeit Weihrauch einatmen und dann Feinde in der Nähe aufspüren oder sich selbst und Verbündete heilen. In vorherigen Videos standen bereits der Ranger der Hunter und der Brawler im Mittelpunkt.Hood: Outlaws & Legends erscheint am 10. Mai 2021 für den PC, die PlayStation 5 PlayStation 4 und Xbox One . Vorbesteller erhalten das Spiel schon drei Tage früher.