Hood: Outlaws & Legends - Neuer Trailer stellt die Ranger-Klasse vor

Focus Home Interactive hat einen neuen Trailer zum Multiplayer-Spiel Hood: Outlaws and Legends veröffentlicht und stellt darin die Klasse des Rangers genauer vor. Der Bogenschütze hat so einige Tricks im Köcher und kann daher in den Reihen des Gegners für die eine oder andere Überraschung sorgen.Der Ranger ist eine von vier spielbaren Klassen des PvPvE-Titels (Player versus Player ver­sus Environment) und orientiert sich natürlich am legendären Robin Hood. Mit Pfeil und Bogen kann der Ranger Feinde bereits aus größerer Distanz ausschalten - und bleibt im Idealfall dabei unbemerkt. Zudem kann er mit Seilen neue Zugänge in feindliche Festungen schaffen, Gegner blenden und diese für Teammitglieder markieren. Mit Explosivpfeilen richtet die Klasse zudem größeren Schaden an.Hood: Outlaws and Legends erscheint am 10. Mai 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . Vorbesteller sichern sich das "Forest Lords"-Paket mit kosmetischen Inhalten sowie drei Tage verfrühten Zugang zum Spiel.