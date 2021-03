Hood: Outlaws & Legends - Der Brawler teilt im Charakter-Trailer aus

Spieler können in Hood: Outlaws & Legends vier verschiedene Charakterklassen übernehmen und gemeinsam den perfekten Raubzug starten. Die dritte Klasse, den Brawler, stellt das Team von Focus Home Interactive zusammen mit Sumo Digital nun in einem neuen Trailer genauer vor.Der Brawler wird als Mann beschrieben, der seinen Schmiedehammer gegen einen Vor­schlag­ham­mer ausgetauscht hat, um mit diesem die Feinde seiner Heimat auf dem Schlacht­feld zu bekämpfen. Die Stärken des Kraftprotzes liegen selbstverständlich im Nahkampf. Hier kann der Brawler einerseits mächtig austeilen und andererseits auch einiges an Treffern einstecken.Wie im Video zu sehen ist, kann der Charakter mehrere Gegner gleichzeitig verletzen oder diese sogar mit einem einzigen Schlag töten. Mittels Sprengstoff richtet er zudem Schaden in der Ferne an. Aufgrund seiner Stärke hebt er schwere Metallgitter an und schafft so neue Wege für sein Team.Hood: Outlaws & Legends erscheint am 10. Mai 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . Vorbesteller legen schon drei Tage früher los.