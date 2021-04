Hood: Outlaws & Legends - Video stellt die Post-Launch-Pläne vor

Focus Home Interactive und das Studio Sumo Digital veröffentlichen in etwas weniger als zwei Wochen Hood: Outlaws & Legends - und haben offenbar große Pläne mit dem Multiplayer-Titel: Schon vor dem Verkaufsstart gibt es einen umfassenden Ausblick auf die Inhalte, die nach dem Release bereitgestellt werden.Jahr 1 nach dem Start von Hood: Outlaws & Legends wird demnach in vier unterschiedliche Seasons unterteilt sein, in denen sich Spieler immer wieder auf neue kostenlose Inhalte freuen dürfen. Season 1, "Litha", soll die neue Karte "Mountain" mitbringen, die aus zwei mit Brücken verbundenen Arealen besteht. Ein weiterer Spielmodus wird den Fokus auf blutige Action setzen, außerdem kündigt sich mit Eidaa ein weiterer spielbarer Gesetzloser an. Darüber hinaus versprechen die Entwickler neue kosmetische Inhalte und Community-Events.Wer die "Year 1 Edition" des Spiels kauft, sichert sich zusätzlich den Zugang zu drei Premium-Battle-Pässen, die nach der ersten kostenlosen Season exklusive kosmetische Inhalte enthalten. Vorbesteller bekommen darüber hinaus das Kosmetikpaket "The Forest Lords" sowie vorzeitigen Zugang zum Spiel.Hood: Outlaws & Legends erscheint am 10. Mai 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X