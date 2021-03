Hood: Outlaws & Legends - Hunter-Klasse im neuen Trailer vorgestellt

Focus Home Interactive stellt im Video eine weitere Charakterklasse des Spiels Hood: Outlaws & Legends vor. Die Jägerin (Hunter) zeich­net sich durch besondere Fähigkeiten aus, die sie zu einer wertvollen Ergänzung eines jeden Teams bei den digitalen Raubüberfällen macht.Die Jägerin ist einer von vier spielbaren Charakteren, die zum Start von Hood: Outlaws & Legends verfügbar sein werden. Als Primärwaffe nutzt diese eine modifizierte Armbrust, die drei Pfeile gleichzeitig verschießen kann und sich ideal für kurze und mittlere Distanzen eig­net. Mit Rauchbomben kann die Klasse die Sicht von Gegnern stören und die Bewegungen des eigenen Teams vernebeln. Zuletzt kann sich die Jägerin einen Tarnmantel umwerfen und dann nahezu unsichtbar an Wachen vorbeischleichen.In Hood: Outlaws & Legends wetteifern zwei Spielerteams um den perfekten Raubüberfall. Dabei stehen sie nicht nur gegenseitig in Konkurrenz, sondern müssen sich auch gegen KI-gesteuerte Wachen durchsetzen. Das Spiel erscheint am 10. Mai 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X