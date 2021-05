Hood: Outlaws & Legends - Neuer Trailer zum Early-Access-Start

Anfang nächster Woche erscheint Hood: Outlaws & Legends, der nächste Multiplayer-Titel von Focus Home Interactive und Sumo Digital. Alle Vorbesteller erhalten jedoch schon deutlich früher Zugang zum Spiel, nämlich am morgigen Freitag. Kurz vor der Veröffentlichung zeigen sich jetzt die Gesetzlosen in einem brandneuen Trailer.In Hood: Outlaws & Legends treten Spieler in zwei Teams mit je vier Outlaws gegeneinander an, um den perfekten Raub durchzuführen. Allerdings müssen sich die Spieler nicht nur ge­gen das konkurrierende Team durchsetzen, sondern auch erfolgreich die KI-gesteuerten Wa­chen der Schatzkammern besiegen. Hierzu kann jeder Charakter auf besondere Fä­hig­kei­ten setzen, die ihm individuelle Vorteile verschaffen.Während die Raubzüge in Hood: Outlaws & Legends für Vorbesteller bereits am Freitag, den 07. Mai 2021 starten, müssen sich alle anderen noch bis zum 10. Mai gedulden, wenn das Spiel dann regulär für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X erscheint.