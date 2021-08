Halo Infinite erscheint im Dezember, neuer Trailer zum Multiplayer

Microsoft hat im Rahmen der Opening Night Live zu Beginn der Gamescom 2021 nicht nur das Erscheinungsdatum von Halo Infinite verraten, sondern auch einen neuen Trailer zu Season 1 des Multiplayers veröffentlicht. Gezeigt wurde außerdem eine Xbox Series X in einem speziellen Design, welches von dem Shooter inspiriert wurde.Halo Infinite erscheint am 8. Dezember dieses Jahres. Pünktlich zum Start der Gamescom bestätigte Microsoft den erst kurz vor der Messe geleakten Release-Termin. An diesem Datum wird das Spiel dann für die Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Dies gilt sowohl für die Singleplayer-Kampagne als auch für den Multiplayer.Letzterem hat Microsoft nun auch einen Cinematic-Trailer spendiert, der ein wenig mehr zur Rahmenhandlung von Season 1 verrät und mit Commander Agryna einen neuen Charakter vorstellt. Gameplay gibt es hingegen leider nicht zu sehen.Microsoft hat außerdem eine limitierte Edition der Xbox Series X vorgestellt , die neben einer optisch angepassten Konsole auch einen Controller im Halo-Design enthält und ab dem 15. November verfügbar sein wird.