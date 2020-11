Godfall - Gearbox zeigt den offiziellen Launch-Trailer zum Actionspiel

Godfall zählt zu den Spielen, die pünktlich zum Start der PlayStation 5 in der nächsten beziehungsweise übernächsten Woche erhältlich sein werden. Um den Release vorab schon einmal zu feiern, zeigen Sony, Gearbox Software und der Entwickler Counterplay Games jetzt den offiziellen Launch-Trailer.In Godfall werden Spieler zu einem der letzten valorischen Ritter und stürzen sich in vor allem nahkampfbetonte Schlachten, um letztendlich den machtbesessenen Gott Macros zu stürzen. Bis es soweit ist, dürfen jede Menge Loot gesammelt, Waffenklassen gemeistert und Rüstungen freigeschaltet werden. Dies geschieht wahlweise im Alleingang oder im Koop mit bis zu zwei Freunden.Godfall erscheint am 12. November 2020 für die PlayStation 5 - zumindest in den Regionen, in denen die Konsole an diesem Datum erhältlich ist. PC-Spieler finden Godfall dann exklusiv im Epic Games Store. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte das Spiel auch noch für die Xbox Series X folgen, eine offizielle Ankündigung steht hier aber noch aus.