Microsoft Flight Simulator - Neuer Trailer führt uns nach Ozeanien

Microsoft hat die neueste Generation seines Flight Simulators für den PC gestartet. Bereits vorab konnte die Simulation in Videos mit einer realistischen und überaus detaillierten Abbildung der Erde für Begeisterung sorgen. Wer aufgrund des großen Ansturms Start­probleme hat, kann sich Teile der Spielwelt in einem neuen Video anschauen.Das erste Video der auf sechs Teile ausgelegten "Around the World Tour" zeigt Eindrücke von den verschiedenen Regionen Ozeaniens, darunter Australasien, Mikronesien und Poly­ne­si­en. Zu sehen gibt es also unberührte Naturgebiete und Großstädte wie Auckland oder Sydney.In weiteren Episoden möchte Microsoft noch Eindrücke von Asien, Afrika, Europa und Ame­ri­ka zeigen. Der Microsoft Flight Simulator ist derzeit nur für den PC erhältlich. Zu einem späteren Zeitpunkt soll noch eine Version für die Xbox One folgen.