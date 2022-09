Exoprimal: Story-Trailer zu Capcoms Dino-Shooter erschienen

In Capcoms Action-Titel Exoprimal kämpfen Spieler mit hochmodernen Waffen gemeinsam gegen Dinosaurierschwärme, die durch Raumzeitverzerrungen auf die Erde herabregnen. Ein recht ungewöhnliches Szenario also, welches ein neuer Story-Trailer nun etwas genauer erklären soll.In Exoprimal wird die Erde im Jahr 2040 mit einer nie dagewesenen Bedrohung konfrontiert, da überall auf der Welt Risse im Raum-Zeit-Gefüge entstehen und gewaltige Horden von Dinosauriern ausspucken. Letzte Hoffnung für die Menschheit sind tapfere Exosuit-Piloten, die, geleitet von einer hoch entwickelten KI, die gefräßigen Urzeitechsen bekämpfen. Der neue Trailer zeigt ein paar der verfügbaren Exosuits und natürlich auch zahlreiche Dinos. Zum ersten Mal ist etwa auch der Dilophosaurus im Spiel zu sehen.Exoprimal erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S , ein genaues Datum gibt es noch nicht.