Exoprimal: Release-Datum & neuer Trailer für Capcoms Dino-Shooter

Exoprimal erscheint am 14. Juli - dies hat Capcom jetzt offiziell bestätigt. Bevor Spieler sich im Koop mit Freunden Horden von Dinosauriern entgegenstellen, gibt es demnächst einen offenen Betatest. Schon jetzt zeigt sich das Spiel in einem neuen Trailer.Das neue Video liefert frisches Gameplay aus dem Online-Shooter, in dem Spieler im Jahr 2040 weltweit auftretende Dinosaurierausbrüche bekämpfen müssen. Da die Urzeitviecher aber nicht nur ziemlich stark sind, sondern auch in großen Gruppen erscheinen, ist Teamplay gefragt, wobei Spieler auf hochmoderne Exosuits zurückgreifen können. Diese besitzen je nach Modell unterschiedliche Eigenschaften und teilen so die Rollen Angriff, Tank und Unterstützung zu.Für den Zeitraum vom 17. bis zum 19. März hat Capcom einen offenen Betatest angekündigt, an dem alle Interessierten teilnehmen können . Dabei darf dann bereits das plattformübergreifende Matchmaking ausprobiert werden. Die finale Version folgt am 14. Juli 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Das Spiel landet dann auch direkt im Xbox Game Pass.