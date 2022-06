Exoprimal: Capcom zeigt neue Szenen aus dem Koop-Dino-Shooter

Capcom hat einen neuen Gamplay-Trailer zum teambasierten Actiontitel Exoprimal veröffentlicht, in dem Spieler gemeinsam in hochmodernen Exosuits Dinosaurier bekämpfen. Im Video gibt es viele neue Spielszenen zu sehen, außerdem erfahren wir ein wenig mehr zur Hintergrundgeschichte.Die Geschichte von Exoprimal spielt im Jahr 2043. Aus bislang unbekannten Gründen gelangen gewaltige Dinosaurier-Herden durch Portale in unsere nahe Zukunft und müssen dort von den sogenannten Exofightern bekämpft werden. Im Hauptmodus des Spiels treten dazu zwei Teams bestehend aus jeweils fünf bestens ausgestatteten Kämpfern an, um in einem Wettstreit verschiedene Missionen durchzuführen. Beispielsweise müssen bestimmte Dinos gejagt oder festgelegte Ziele beschützt werden.Wie der neue Gameplay-Trailer andeutet, scheint bei dem Konflikt eine außer Kontrolle geratene KI namens Leviathan die Fäden zu ziehen und die Exofighter in diesen ungewöhnlichen Kampf ums Überleben zu schicken.Exoprimal erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Demnächst soll ein geschlossener Netzwerktest stattfinden, Anmeldungen sind ab sofort auf der Webseite des Spiels möglich.