Exoprimal - Capcom stimmt auf den Start des Dino-Shooters ein

In wenigen Tagen erscheint der Dino-Shooter Exoprimal für PC und Konsole. Den Start feiert Capcom jetzt vorab mit dem offiziellen Launch-Trailer, der neben Einblicken in die Story und das Gameplay auch einen Vorgeschmack auf kommende Inhalte liefert.Der teambasierte Online-Shooter Exoprimal konfrontiert Spieler mit einem außergewöhnlichen Szenario: Aus irgendeinem Grund werden riesige Dinosaurierschwärme aus einer weit zurückliegenden Vergangenheit in das Jahr 2040 befördert. Schlimmer noch: Bei ihrer Reise durch die Zeit sind die riesigen Echsen mutiert und nun besonders gefährlich.Letzte Hoffnung für die Menschheit sind die sogenannten Exofighter, in deren Rollen die Spieler schlüpfen, Aibius genannte Kampfanzüge anlegen und gemeinsam Jagd auf die Urzeitviecher machen. Diese Exosuits sind dabei in die Klassen Angriff, Tank und Unterstützung aufgeteilt, wobei es verschiedene Rüstungen mit jeweils individuellen Fähigkeiten gibt. Wie die Kämpfe zwischen Mensch und Dinosaurier aussehen, zeigt Capcom noch einmal im neuesten Video.Exoprimal erscheint am 14. Juli 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S pünktlich um Mitternacht.Nach der Veröffentlichung hat Capcom einiges mit dem Spiel vor. Das erste Titel-Update ist für den 16. August geplant und soll dann zehn neue Exosuits-Loadouts bringen.