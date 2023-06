Exoprimal mit neuem Trailer, zweiter Open-Beta-Test am Wochenende

Capcom lädt zum nächsten offenen Betatest für das Dino-Gemetzel Exoprimal ein. Los geht es bereits morgen, und zwar auf allen unterstützten Plattformen. Außerdem gibt es einen neuen Trailer mit Ausschnitten aus dem Shooter.Wer noch keine Gelegenheit hatte, Exoprimal auf seiner Konsole oder seinem PC auszuprobieren, kann dies am kommenden Wochenende nachholen: Vom 16. Juni um 12:00 bis zum 19. Juni 2023 um 23:59 Uhr (UTC) findet der zweite offene Betatest für PC, PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S statt, inklusive plattformübergreifender Spielersuche.Als spielbare Inhalte nennt Capcom die Story-Eröffnung, Story-bezogene Missionen, 10-Spieler-Koop-Missionen, Dino-Survival sowie das Tutorial und Training. Zudem sind zehn unterschiedliche Exosuits verfügbar. Teilnehmer erhalten als Dankeschön einen Blitz-Exosuit-Skin für das finale Spiel, das am 14. Juli erscheint.Im neuesten Trailer lernen wir unter anderem Garrett Synes, den Erfinder ebendieser Exosuits kennen und erfahren mehr über "Hi-Xol", ein recht außergewöhnlicher Kraftstoff, der aus dem Blut zeitreisender Dinos gewonnen wird. Vor allem die sogenannten Neosaurier werden durch den Stoff allerdings auch ziemlich gefährlich.