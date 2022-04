Star Wars, Star Trek & Co.: Die Länder mit den meisten Sci-Fi-Fans

Kommenden Mittwoch heißt es für Star Wars Fans auf der ganzen Welt "May the 4th be with you". Passend zum Star Wars Day werfen Analysten mit Daten des Statista Global Consumer Surveys einen Blick auf das Thema Science Fiction und Fantasy in Filmen und Serien. 45 Prozent der Umfrageteilnehmer aus Deutschland sehen sich Videocontent (TV- und Streaminganbieter) aus diesem Bereich an - beliebter sind nur noch die Kategorien Komödien, Dokumentationen und Thriller/Mystery/Crime.



Ähnlich groß ist die SF&F-Gemeinde in Österreich und der Schweiz. Das ist aber noch gar nichts im Vergleich mit Brasilien oder Indien, wie der Blick auf die Grafik zeigt. Im Vergleich dazu ist das Genre im Star Wars-Mutterland geradezu unbeliebt. Der bislang kommerziell erfolgreichste Teil war mit über zwei Milliarden US-Dollar Kinoumsatz Epsiode VII "Das Erwachen der Macht". Anders sieht das Bild dagegen inflationsbereinigt aus. Dann werden aus unbereinigten 775 Millionen US-Dollar Einspielergebnis für Episode IV "Eine neue Hoffnung" über drei Milliarden US-Dollar Umsatz.

