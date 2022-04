Lego Star Wars: Die Skywalker Saga - Der Launch-Trailer ist da

Das ultimative Lego Star Wars-Spiel

Im Millennium Falken Platz nehmen

Ab heute ist Lego Star Wars: Die Skywalker Saga erhältlich. Wie es der Name bereits erahnen lässt, deckt das Spiel alle neun Star Wars-Filme ab und erzählt deren gesamte Geschichte noch einmal mit den Klötzchenfiguren nach - garniert mit der einen oder anderen Prise skurrilem Lego-Humor. Zum Start zeigen Warner Bros, TT Games und Lucasfilm Games den Launch-Trailer zum Spiel.Die Skywalker Saga ist somit deutlich umfangreicher als die bisherigen Lego-Ausflüge in das Star Wars-Universum. Enthalten ist die Geschichte aller neun Filme, wobei Spieler selbst entscheiden dürfen, in welcher Reihenfolge sie die drei Trilogien erleben möchten. Insgesamt gibt es mehr als 300 spielbare Charaktere, neben Helden wie Luke Skywalker, Rey, Leia Organa oder Chewbacca stehen auch einige Vertreter der dunklen Seite der Macht zur Wahl.Durch das Einsammeln von Kyber-Steinen lassen sich die Fähigkeiten der Figuren in verschiedenen Klassen freischalten und fortlaufend verbessern. Im Vergleich zu bisher veröffentlichten Lego-Spielen wurde ordentlich an der Steuerung und am Kampfsystem geschraubt: Angriffe lassen sich nun zu Kombos verknüpfen, die Blastersteuerung wurde ebenfalls verbessert und soll jetzt ein präziseres Zielen ermöglichen.Wer das Star Wars-Universum mit unvergesslichen Schauplätzen wie den Sümpfen von Dagobah oder der Starkiller-Basis nicht nur zu Fuß erkunden möchte, kann in mehr als 100 Fahrzeugen und Jets Platz nehmen und mit Tie-Jäger und X-Flügler und Co. von Planet zu Planet düsen. Natürlich sind auch der Millennium Falke und die Podracer von Tatooine mit dabei.Lego Star Wars: Die Skywalker Saga musste seit seiner Ankündigung bei der E3 2019 bereits mehrfach verschoben werden, ist nun jedoch für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich.