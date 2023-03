Star Wars Jedi: Survivor - EA zeigt den Story-Trailer zur Fortsetzung

Star Wars Jedi: Survivor erscheint im April für PC und Konsole und setzt die Geschichte um den jungen Padawan Cal Kestis fort. Im offiziellen Story-Trailer enthüllt Electronic Arts jetzt weitere Details zur Handlung, außerdem zeigt das Video neue Ausschnitte aus dem Spiel.Die Story von Star Wars Jedi: Survivor setzt fünf Jahre nach dem Ende von Star Wars Jedi: Fallen Order (2019) an. Cal Kestis, Jedi-Schüler und Überlebender der Order 66, befindet sich weiterhin auf der Flucht vor dem Imperium - und scheint einen Zufluchtsort für sich selbst und seine Crew entdeckt zu haben, den seine Verfolger nicht erreichen können. Währenddessen droht allerdings, die gesamte Galaxis vom Einfluss der imperialen Truppen erdrückt zu werden.Star Wars Jedi: Survivor entsteht, so wie der Vorgänger, bei Respawn Entertainment und Lucasfilm Games. Los geht es am 28. April 2023 auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Vorbesteller sichern sich das von Obi-Wan Kenobi inspirierte "Jedi-Überleben"-Paket mit kosmetischen Inhalten.