Star Wars Jedi: Survivor - Jedi-Coaching-Sessions mit Mark Hamill

Heute erscheint Star Wars Jedi: Survivor und erzählt die Geschichte des Jedi Cal Kestis weiter. Dass es dessen Darsteller Cameron Monaghan bei der Entstehung des Spiels nicht immer leicht hatte, zeigt uns Electronic Arts jetzt in einem witzigen Video, in dem Monaghan wichtige Tipps von Mark Hamill erhält.Wer ein echter Jedi werden möchte, lässt sich von einem Jedi-Meister trainieren. Dementsprechend holt sich ein Jedi-Darsteller seine Tipps am besten von einem erfahrenen Jedi-Schauspieler: So in etwa läuft es in der Motion-Capture-Session Nr. 386 von Star Wars Jedi: Survivor ab, die EA jetzt mit uns geteilt hat. In dieser holt sich Cameron Monaghan mehr oder weniger nützliche Tipps von Mark Hamill ab, der bereits mehrfach Luke Skywalker verkörpern durfte und sich daher bestens im Umgang mit der Macht und dem Lichtschwert auskennt.Unter anderem zeigt das Video, wie Hamill seinem Schüler beim Jedi-Training den richtigen Schwung mit dem Lichtschwert beibringt oder ihm den Macht-Gedankentrick erklärt. Der Lichtschwert-Kampf mit verbundenen Augen darf natürlich auch nicht fehlen, auch wenn hier die Trainingsdrohne durch Popcorn ersetzt wird, welches Hamill auf seinen Padawan wirft.Star Wars Jedi: Survivor ist ab sofort für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich.