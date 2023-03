Der Herr der Ringe: Gollum - Neuer Trailer zum Fantasy-Adventure

Nacon und das deutsche Entwicklerstudio Daedalic Entertainment haben einen neuen Trailer zum Adventure Der Herr der Ringe: Gollum geteilt, welches im Verlauf des Jahres für PC und Konsole erscheint. Da es sich um einen Story-Trailer handelt, geht dieser vor allem auf die Hintergrundgeschichte des Spiels näher ein.In dem Abenteuer begibt sich Gollum auf eine gefährliche Reise, um einen kostbaren Schatz wieder in den Händen halten zu können. Bei der Suche durchquert er dabei ganz Mittelerde und erreicht so einige bekannte Schauplätze wie den Düsterwald oder Mordor und trifft natürlich auch auf Charaktere wie den Zauberer Gandalf oder das Monster Kankra. Im Video ist Gollum außerdem zusammen mit einer Elbin zu sehen, deren Identität aber noch unbekannt ist.Zugegeben, in Bezug auf die Grafik sieht das Spiel im neuen Trailer teilweise leicht angestaubt aus, die Entwickler weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass das Video noch nicht die finale Qualität repräsentiert. Bis zur Veröffentlichung kann sich hier also durchaus noch etwas tun. Der Herr der Ringe: Gollum soll 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch erscheinen, ein genaues Datum gibt es aber noch nicht.