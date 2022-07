Der Herr der Ringe: Gollum - Neuer Trailer zeigt erstes Gameplay

Der deutsche Entwickler Daedalic und die französische Mutterfirma Nacon haben einen neuen Trailer zu Der Herr der Ringe: Gollum veröffentlicht und zeigen darin zum ersten Mal richtiges Gameplay aus dem Spiel, das bereits im September für PC und Konsole in den Handel kommt.Der Herr der Ringe: Gollum rückt die Geschichte des Hobbits Sméagol (oder eben Gollum) in den Fokus, der sich auf eine gefährliche Reise durch Mittelerde begibt, um seinen kostbaren Schatz zurückzubekommen. Neben zahlreichen Gefahren muss sich der Held auch mit seiner gespaltenen Persönlichkeit auseinandersetzen.Während des Abenteuers werden Spieler viele aus den Filmen bekannte Schauplätze erreichen und auch einigen bekannten Charakteren begegnen. Außerdem soll sich das Spiel mit Gollums Zeit als Sklave unter dem Dunklen Turm und seiner Verirrung mit den Elben von Mirkwood befassen.Der Herr der Ringe: Gollum erscheint am 1. September 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S , die Switch-Version folgt etwas später.