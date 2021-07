Gollum: Daedalic zeigt ein neues Video zum Der Herr der Ringe-Spiel

In einem neuen Video spricht Harald Riegler von Daedalic Entertainment über das kommende Action-Adventure Der Herr der Ringe: Gollum. Dabei erfahren wir mehr über die Story, Schauplätze und Charaktere und bekommen neues Gameplay aus der Entwicklerversion des Spiels zu Gesicht.Wie der Producer Harald Riegler im Video erklärt, handelt es sich bei Der Herr der Ringe: Gollum um ein "Cinematisches Stealth-Action-Adventure, das Stealth- und Parkour-Gameplay vermischt. In der Rolle von Gollum reisen Spieler von Mordor bis in die Tiefen von Moria und begegnen dabei vielen bekannten - und weniger bekannten - Figuren aus dem Tolkien-Universum. Wie Riegler betont, halten sich die Entwickler bei der Gestaltung der Welt und Charaktere streng an die Vorgaben aus den Romanen.Einen genauen Erscheinungstermin bleibt das Team von Daedalic Entertainment aber auch weiterhin schuldig. Fest steht nur, dass Der Herr der Ringe: Gollum im Herbst 2022 für den PC sowie die Konsolen von Nintendo, Sony und Microsoft erscheint.