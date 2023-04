Der Herr der Ringe: Gollum - Nacon zeigt das Spiel auf RTX-Hardware

In exakt einem Monat erscheint Der Herr der Ringe: Gollum und wird dann neben den Konsolen von Sony und Microsoft auch für den PC erhältlich sein. Wie das Spiel auf Systemen mit GeForce-RTX-Grafikkarte aussieht, zeigt Nacon heute in einem neuen Trailer.Der Herr der Ringe: Gollum wird auf dem PC die beiden Nvidia-exklusiven Technologien DLSS 2.0 und DLSS 3.0 unterstützen, die durch KI-gestütztes Upscaling die Performance des Spiels verbessern, ohne dass dabei deutlich sichtbare Einbußen bei der Bildqualität hingenommen werden müssen. Letzteres setzt dann aber eine aktuelle RTX 4000-Grafikkarte voraus. Außerdem sorgt Raytracing für eine schönere und realistischere Darstellung von Schatten und Reflexionen.Wer sich den RTX-Trailer in voller 4K-Auflösung anschauen möchte, findet kann dies auf YouTube tun. Der Herr der Ringe: Gollum erscheint am 25. Mai 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Eine Switch-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt.