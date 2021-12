The Lord of the Rings: Gollum - Neuer Trailer zum Herr der Ringe-Spiel

Daedalic Entertainment und Nacon haben einen neuen Trailer zum kommenden Herr der Ringe-Videospiel veröffentlicht. In The Lord of the Rings: Gollum begeben sich Spieler in der Rolle von Gollum auf die Suche nach dem Ring und müssen dabei so manch gefährliche Situation meistern.Leider gibt es auch im neuesten Trailer noch immer keine konkreten Einblicke in das tatsächliche Gameplay zu sehen. Stattdessen dürfen wir die zerrissene Persönlichkeit des Protagonisten erleben, der immer wieder zwischen seiner dunklen Seite als Gollum und seiner früheren Identität als Sméagol wechselt. Dieser Konflikt soll auch die Spieler immer wieder beschäftigen, die zudem selbst entscheiden dürfen, welcher Seite sich der Held hingeben soll.Wann genau The Lord of the Rings: Gollum erscheint, ist auch weiterhin unklar. Es darf jedoch mit einer Veröffentlichung irgendwann im Jahr 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch gerechnet werden.