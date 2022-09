Modern Warfare 2: Multiplayer & Warzone 2.0 im Trailer enthüllt

Activision hat einen neuen Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 2 geteilt und zeigt in diesem zum ersten Mal den Multiplayer des schon bald erscheinenden Shooters. Ebenfalls gibt es Eindrücke aus Warzone 2.0 zu sehen, das eng mit dem Mehrspielermodus verknüpft ist.Wie der Enthüllungstrailer zeigt, wird der Multiplayer von Modern Warfare 2 neben viel Bekanntem auch ein paar interessante Neuerungen bieten. Auffälligstes Extra ist ein optionaler Third-Person-Modus, der für mehr Übersicht in hitzigen Gefechten sorgen soll. Das Waffenschmied-Feature kehrt zurück und soll mehr Möglichkeiten beim Generieren individueller Waffen mitbringen. Das Video gibt außerdem einen Vorgeschmack auf neue Fahrzeuge, Gadgets und natürlich Maps für den Shooter.Während Modern Warfare 2 bereits am 28. Oktober 2022 startet, ist die Free-to-play-Abkopplung Warzone 2.0 erst etwas später, nämlich am 16. November, an der Reihe. Hier hält Activision dann weiterhin am Battle-Royale-Konzept fest, mit Al Mazrah gibt es aber eine komplett neue Karte. Kleiner Wermutstopfen: Alle bisherigen Fortschritte werden zum Start zurückgesetzt.