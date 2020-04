CoD: Modern Warfare 2 Remastered - Launch-Trailer zur PS4-Version

Activision hat eine Neuauflage der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Spieler erhalten somit die Möglichkeit, die Story des Shooters noch einmal mit verbesserter Grafik auf der aktuellen Konsolengeneration zu erleben. Wie das Remaster aussieht, zeigt ein neuer Trailer.Call of Duty: Modern Warfare 2 war ursprünglich im Jahr 2009 erschienen. So wie damals schlüpfen Spieler auch in der überarbeiteten Fassung in die Rollen verschiedener Helden wie Roach, Soap, Shepherd oder Ghost, um dem Schurken Vladimir Makarov das Handwerk zu legen. Dank neuer Texturen, 4K und HDR-Unterstützung sieht die Kampagne nun aber deutlich schöner aus. Die Soundeffekte wurden ebenfalls überarbeitet.Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ist ab sofort für die PlayStation 4 erhältlich. Versionen für den PC und die Xbox One folgen am 30. April 2020. Vorbesteller sichern sich bis dann sofortigen Zugriff auf das klassische UDT-Ghost-Bundle in Modern Warfare.