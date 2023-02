BioShock lässt grüßen: Der Launch-Trailer zu Atomic Heart ist da

Wenn Sowjet-Roboter durchdrehen

Atomic Heart ist ab sofort für den PC und die Konsolen von Sony und Microsoft erhältlich. Angesiedelt in einer alternativen Version der Sowjetunion, müssen Spieler in dem Action-Rollenspiel die Welt vor einer durchgedrehten KI mitsamt Roboterarmee beschützen. Zum Start haben Focus Entertainment und der Entwickler Mundfish den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht.Atomic Heart wurde bereits vor fünf Jahren angekündigt, seitdem musste der nicht ganz zufällig an Hits wie BioShock oder Fallout erinnernde Mix aus Rollenspiel und First-Person-Shooter mehrfach verschoben werden. Nun ist das Spiel des russischen Entwicklerstudios Mundfish aber tatsächlich erschienen. Der Launch-Trailer macht noch einmal deutlich, worum es geht und was Spieler erwarten dürfen:Schauplatz von Atomic Heart ist eine fiktionale UdSSR, so wie man sie garantiert nicht aus den Schulbüchern kennt: Forschern ist es gelungen, besonders fortschrittliche Roboter zu erschaffen, mit deren Hilfe nicht nur der Zweite Weltkrieg gewonnen werden konnte, sondern die seither auch als überaus eifrige Helfer den Menschen ihre Arbeiten abnehmen.Selbstverständlich währt dieser paradiesische Zustand nicht lange, denn ausgehend von der Roboterfabrik 3826 greifen die über das KI-Netzwerk "Kollectiv" miteinander verbundenen Roboter eines Tages die Menschen an. Spieler betreten als Agent P-3 die Anlage, um die Gründe für das Chaos aufzudecken und die Rebellion der Maschinen wieder zu beenden. Neben einer Vielzahl unterschiedlicher Nahkampf- sowie Feuerwaffen können über einen experimentellen Handschuh verschiedene Kampffähigkeiten freigeschaltet und verbessert werden. Genaueres zu Story und Gameplay hatten die Entwickler erst vor wenigen Wochen in einem ausführlichen Übersichtstrailer zusammengetragen.Atomic Heart ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich, und zwar als Standard-Edition (nur das Basisspiel), als Gold-Edition (Spiel plus Season Pass), Premium-Edition (Spiel, Season Pass, digitales Artbook und kosmetische Extras) sowie als limitiertes Bundle (Spiel mit Steelbook, Metallposter und Artbook).