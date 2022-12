Atomic Heart: Neuer Gameplay-Trailer liefert reichlich Action

Der Entwickler Mundfish hat einen weiteren Trailer zu seinem Shooter Atomic Heart veröffentlicht, der jede Menge neues Gameplay zeigt. Die rasanten Begegnungen mit Robotern und anderen gefährlichen Kreaturen auf dem Gelände einer Sowjet-Einrichtung werden dabei von recht passenden Heavy-Metal-Tönen untermalt.Der First-Person-Shooter mit unverkennbaren BioShock-Einflüssen schickt Spieler in eine alternative Version der 1950er-Jahre. Seit dem Zweiten Weltkrieg konnte die Sowjet-Union bei der Entwicklung intelligenter Roboter zwar beeindruckende Erfolge verzeichnen, allerdings kommt es eines Tages plötzlich zu einer Rebellion der Maschinen, die wohl nur noch mit brachialer Waffengewalt niedergeschlagen werden kann.Atomic Heart erscheint am 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S . Wer an der Musik des neuen Trailers Gefallen findet: Es handelt sich um einen GeoffPlaysGuitar-Remix von Alla Pugachyova.