Atomic Heart: Neues RTX-Gameplay zum Shooter veröffentlicht

Nvidia und das Entwicklerstudio Mundfish haben gemeinsam einen neuen Trailer zum Shooter Atomic Heart veröffentlicht. Zu sehen gibt es darin rund eine Minute neues Gameplay auf RTX-Hardware.Der neue Gameplay-Trailer zu Atomic Heart feierte im Rahmen von Nvidias CES-Event seine Premiere und soll natürlich vor allem die technischen Möglichkeiten der neuesten Grafikkarten-Generation in den Vordergrund rücken. Wer eine RTX 4080 oder sogar RTX 4090 sein Eigen nennt, profitiert in dem Shooter dank Nvidia DLSS 3 von einer deutlich gesteigerten Grafikleistung.Natürlich wird Atomic Heart aber auch auf älteren Grafikkarten laufen und für die PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S erscheinen, und zwar am 21. Februar 2023. Ab diesem Datum ist das Spiel dann außerdem im Xbox Game Pass enthalten.