Atomic Heart: Neuer Trailer greift den Hype um Hogwarts Legacy auf

Nächste Woche erscheint mit Atomic Heart ein neuer vielversprechender Shooter, in dem Spieler quasi im Alleingang einen KI- und Roboteraufstand in einer alternativen Version der Sowjetunion zerschlagen müssen. Im neuesten Trailer sehen wir, wie man den blechernen Feinden am besten entgegentreten sollte. Dabei nimmt der Clip auf durchaus charmante Art und Weise den Hit Hogwarts Legacy auf die Schippe.Das Video "The Atomic Way" zeigt ganz zum Schluss auch kurze Ausschnitte aus dem von Mundfish entwickelten Shooter, das eigentlich Sehenswerte ist allerdings die Live-Action-Sequenz davor. In dieser versucht ein tapferes kleines Mädchen mit Zauberstab, Zauberhut und Umhang, einen (zum Glück deaktivierten) Roboter mit Magie zu bekämpfen. Dies funktioniert leider so gar nicht, woraufhin schließlich der Schauspieler Jensen Ackles (bekannt unter anderem aus The Boys und Supernatural) die Szene betritt und der Kleinen zeigt, wie man in der Roboterapokalypse überlebt.Atomic Heart erscheint am 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S , außerdem ist es ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass enthalten.