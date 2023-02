Atomic Heart: Übersichtstrailer zeigt mehr als acht Minuten Gameplay

Der KI-Albtraum der Sowjets

Waffen, Support-KI und knackige Rätsel

In wenigen Wochen erscheint das Action-RPG Atomic Heart und lässt Spieler in einer alternativen Version der Sowjetunion gegen ein durchgedrehtes KI-Netzwerk kämpfen. Jetzt hat Focus Interactive ein ausführliches Übersichtsvideo veröffentlicht, welches viele neue Eindrücke der Spielwelt zeigt und auf alle wichtigen Gameplay-Aspekte sowie die Story näher eingeht.Die Handlung von Atomic Heart ist in den 1950er-Jahren angesiedelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es der Sowjetunion gelungen, besonders fortschrittliche Roboter zu erschaffen, die über das neutrale KI-Netzwerk "Kollectiv" vernetzt sind und den Menschen nahezu alle Arbeiten abnehmen. Diese Utopie entwickelt sich jedoch schnell zu einem Albtraum, als im Jahr 1955 das Kollectiv 2.0 an den Start gehen soll: Ein Sabotageakt sorgt dafür, dass die Roboter Amok laufen.Hier steigen Spieler schließlich ins Geschehen ein und werden als Elitesoldat Major P-3 zur geheimen Roboterfabrik Facility 3826 entsandt, um die genauen Hintergründe der Katastrophe zu erforschen und dabei möglichst auch die KI wieder unter Kontrolle zu bringen. Leicht wird dies allerdings nicht, denn selbstverständlich hetzt die KI jede Menge unterschiedlicher Roboter auf den menschlichen Eindringling. Außerdem streifen in dem Areal noch Mutanten und andere übernatürliche Kreaturen umher.Um mit den verschiedenen Gefahren zurechtzukommen, müssen Spieler nicht nur immer wieder ihren Kampfstil anpassen, sondern können auf ein breites Arsenal an Nahkampfwaffen, Feuerwaffen sowie Energiewaffen zurückgreifen, welche sich mit Upgrades verbessern lassen.Ebenfalls "zur Hand" ist eine weitere KI namens CHAR-les, die jedoch nicht mit den feindlichen Robotern vernetzt ist, sondern im Handschuh des Spielers untergebracht wurde. Diese kann etwa die Umgebung nach Gefahren und interessanten Gegenständen scannen, Roboter hacken oder Energieschilde erschaffen sowie telekinetische, elektrische und Eiskräfte nutzbar machen.Wie das neue Video auch zeigt, wird in den fünf unterschiedlichen Bereichen von Facility 3826 nicht nur gekämpft, denn es warten auch anspruchsvolle Rätsel und Puzzle auf die Spieler. Insgesamt soll der Story-Modus von Atomic Heart etwas mehr als 25 Stunden lang sein.Atomic Heart erscheint am 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S und kann schon jetzt vorbestellt werden.