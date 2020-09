Ärger um JavaScript-Sicherheitslücke auf Vodafone-Webseite

Der Provider Vodafone hat nach einem Medienbericht ein großes Sicherheitsproblem auf seiner Webseite geschlossen. Ein Kunde hatte entdeckt, dass sich mit beliebigen JavaScript-Code die Vodafone-Webseiten manipulieren ließen.

Kunde hatte die Schwachstelle entdeckt

Hohes Missbrauchspotential

Vodafone

Das berichtet jetzt das Online-Magazin Heise . Es geht dabei um eine bekannte JavaScript-Schwachstelle, die es einem Hacker ermöglicht hätten, beliebigen Code in die Vodafone-Webseiten zu integrieren. Demnach wäre es denkbar, dass Unbefugte zum Beispiel einen Keylogger auf den Seiten platzieren und so Nutzerdaten wie persönliche Passwörter ausspähen. Mittlerweile soll das Problem behoben worden sein, doch auf den Weg dahin bekleckerte sich Vodafone nicht gerade mit Ruhm.Dabei hatte sich ein Vodafone-Kunde, der selbst Quality Assurance Engineer ist, zunächst an Vodafone gewendet, um das Unternehmen auf einen fatalen Fehler hinzuweisen, der Nutzerdaten gefährdete und theoretisch weitreichende Folgen haben konnte. Es kam aber keinerlei Reaktion auf die Kontaktversuche und die Erklärungen, die der Kunde an das Unternehmen sendete. Nach dem Vodafone sich nicht meldete, schrieb der Kunde die Redaktion von c't und Heise Security an, die sich dem Fall annahmen. Wie sich herausstellte, konnte im August ohne Probleme von der Redaktion eingeschleuster Code auf den Vodafone-Webseiten ausgeführt werden.Heise erkannte dabei so wie der Kunde ein hohes Missbrauchspotential und erklärte das an einem konkreten Beispiel, mit dem Internetbetrüger immer wieder versuchen, Kasse zu machen:"Im Fall von Vodafone wäre es höchst­wahrscheinlich möglich gewesen, persönliche Daten sowie Rechnungen einzusehen und sogar eine Rufumleitung einzurichten. Das ist eine gängige Methode, um schnelle Kasse zu machen: Angreifer lassen Rufnummern zu teuren Premiumrufnummern oder ins Ausland umleiten und verdienen an den horrenden Verbindungskosten mit. Die Opfer bemerken den Betrug häufig erst mit der nächsten Telefonrechnung, die astronomisch hoch ausfällt", so Heise.Vodafone meldete sich beim Kontaktversuch von Heise zumindest schnell zurück. Schließlich gab man bekannt, dass die Sicherheitslücke bekannt war und das man sie mittlerweile beheben konnte. Zudem unterstrich Vodafone, dass es keinerlei Hinweise über Missbrauchsfälle oder Auffälligkeiten in Verbindung mit der Schwachstelle gab. Warum das Unternehmen das nicht auch dem Melder des Sicherheitsproblem einfach transparent mitteilen konnte, bleibt unklar.