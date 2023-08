Galaxy Tab S9 ausgepackt: Das sind Samsungs neue Premium-Tablets

Typisches Samsung-Design

OLED und schnellere CPU

Samsung Galaxy Tab S9 Die neuen Tablets jetzt bei Media Markt

Zum Angebot

Technische Daten für das Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus & S9 Ultra Modell Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 Ultra Display 11 Zoll, Dynamic AMOLED 2X, 60-120Hz 12,4 Zoll, Dynamic AMOLED 2X, 60-120Hz 14,6 Zoll, Dynamic AMOLED 2X, 60-120Hz Software Android 13 CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy Speicher 8 + 128 GB / 12 + 256 GB 12 + 256 GB / 12 + 512 GB 12 + 256 GB / 12 + 512 GB / 16 + 1 TB Verbindung USB-C, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3 (LTE, 5G optional) Sensoren Fingerabdrucksensor (Display), Beschleunigungsmesser, Gyrosensor, Geomagnetischer Sensor, Hallsensor, Helligkeitssensor, Gesichtserkennung Besonderes Samsung S Pen, IP68, Handschrifterkennung und Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox, Corning Gorilla Glass 5 Audio Vierfachlautsprecher (Stereo), Dolby Atmos, integr. Mikrofon Hauptkamera 13 MP AF 13 MP AF + 8 MP Ultra-Wide Frontkamera 12MP Ultra-Wide 12MP + 12MP Ultra-Wide Akku 8400 mAh 10090 mAh 11200 mAh Maße in mm 165,8 x 254,3 x 5,9 mm 185,4 x 285,4 x 5,7 mm 208,6 x 326,4 x 5,5 mm Gewicht 498g (Wi-Fi) / 500g (5G) 581g (Wi-Fi) / 586g (5G) 732g (Wi-Fi) / 737g (5G) Preise ab 899 Euro ab 1119 Euro ab 1139 Euro Verfügbar Vorbestellbar ab 26. Juli, ab 11. August allgemein verfügbar Vorbesteller: Jetzt das Galaxy Tab S9, S9+ oder S9 Ultra vorbestellen und doppelten Speicher erhalten!

Samsungs neue Tablet-Familie ist da: Ab heute sind das Galaxy Tab S9, das Galaxy Tab S9+ und das Galaxy Tab S9 Ultra ab 899 Euro in Deutschland erhältlich. Im Vergleich zu den Vorjahresmodellen gibt es dieses Mal bei allen dreien AMOLED-Displays und mehr Leistung aufgrund aktueller Snapdragon-Chips . Unser Kollege Andrzej Tokarski hat das Galaxy Tab S9 und Tab S9+ schon einmal ausgepackt.Abgesehen von der Größe sehen das Galaxy Tab S9 und das Galaxy Tab S9+ nahezu gleich aus. Sie haben ein Metallgehäuse mit IP68-Zertifizierung, insgesamt vier Lautsprecher und eine 12-Megapixel-Frontkamera. Die Hauptkameras auf der Rückseite lösen mit jeweils 13 Megapixeln auf, einen Ultraweitwinkel gibt es beim kleineren Modell nun jedoch nicht mehr. Mit 5,9 Millimetern (Tab S9) und 5,7 Millimetern (Tab S9+) sowie einem Gewicht von 498 Gramm beziehungsweise 581 Gramm sind beide Tablets weder besonders dick noch besonders schwer.Anders als bei den S8-Modellen ist der Fingerabdruckleser nun direkt unter dem Bildschirm platziert. Dieses ist beim Galaxy Tab S9 11 Zoll groß und beim Galaxy Tab S9+ 12,4 Zoll. Während Käufer des Vorgängers zumindest beim kleinsten Modell noch mit einem LC-Display vorliebnehmen mussten, bieten in diesem Jahr alle Größen AMOLED mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz und HDR10+. Der S-Pen gehört weiterhin zum Lieferumfang. Dieser ist so wie das Tablet selbst ebenfalls gegen Staub und Spritzwasser geschützt.Samsung verbaut in den neuen Tablets den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 zusammen mit 8 GB bis 12 GB RAM und je nach Modell bis zu 512 GB internem Speicher. Eine Option auf LTE oder 5G gibt es ebenfalls. Softwareseitig ist Android 13 mit aufgesetzter Benutzeroberfläche OneUI in Version 5.1.1 vorinstalliert.