Konkurrenz fürs iPad Pro: Die Samsung Galaxy Tab S9-Serie im Test

Technische Daten für das Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus & S9 Ultra Modell Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 Ultra Display 11 Zoll, Dynamic AMOLED 2X, 60-120Hz 12,4 Zoll, Dynamic AMOLED 2X, 60-120Hz 14,6 Zoll, Dynamic AMOLED 2X, 60-120Hz Software Android 13 CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy Speicher 8 + 128 GB / 12 + 256 GB 12 + 256 GB / 12 + 512 GB 12 + 256 GB / 12 + 512 GB / 16 + 1 TB Verbindung USB-C, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3 (LTE, 5G optional) Sensoren Fingerabdrucksensor (Display), Beschleunigungsmesser, Gyrosensor, Geomagnetischer Sensor, Hallsensor, Helligkeitssensor, Gesichtserkennung Besonderes Samsung S Pen, IP68, Handschrifterkennung und Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox, Corning Gorilla Glass 5 Audio Vierfachlautsprecher (Stereo), Dolby Atmos, integr. Mikrofon Hauptkamera 13 MP AF 13 MP AF + 8 MP Ultra-Wide Frontkamera 12MP Ultra-Wide 12MP + 12MP Ultra-Wide Akku 8400 mAh 10090 mAh 11200 mAh Maße in mm 165,8 x 254,3 x 5,9 mm 185,4 x 285,4 x 5,7 mm 208,6 x 326,4 x 5,5 mm Gewicht 498g (Wi-Fi) / 500g (5G) 581g (Wi-Fi) / 586g (5G) 732g (Wi-Fi) / 737g (5G) Preise ab 899 Euro (UVP) ab 1119 Euro (UVP) ab 1139 Euro (UVP)

Mit dem Samsung Galaxy Tab S9 , Galaxy Tab S9 Plus und dem Galaxy Tab S9 Ultra sind erst kürzlich drei neue Oberklasse-Tablets erschienen, die in direkte Konkurrenz zum Microsoft Surface Pro 9 und dem Apple iPad Pro treten. Sie bieten aktuelle Hardware und hochauflösende AMOLED-Displays, sind mit Preisen ab 899 Euro aber nicht günstig. Ob sich ein Kauf lohnt, weiß unser Kollege Andrzej Tokarski , der alle drei Modelle getestet hat.Äußerlich unterscheiden sich die Tablets vor allem durch ihre Display-Größe. So ist das "normale" S9 11 Zoll (2560 × 1600 Pixel), das S9 Plus 12,4 Zoll (2800 × 1752 Pixel) und das S9 Ultra sogar 14,6 Zoll (2960 × 1848 Pixel) groß. Alle drei haben ein AMOLED-Panel, welches vor allem durch seine hervorragenden Schwarzwerte überzeugen kann. Aber auch ansonsten sind die Displays sehr gut und sie unterstützen bis zu 120 Hertz.Der S Pen ist weiterhin fester Bestandteil der Galaxy Tab-Reihe. Größere Änderungen hat Samsung hier nicht vorgenommen. Dies ist aber auch gar nicht notwendig, denn der Stift arbeitet ohnehin schon äußerst präzise beim Schreiben und Zeichnen.Unter der Haube steckt bei allen drei Tablets ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor. Bei den Speicheroptionen gibt es jedoch größere Unterschiede, diese reichen von 8 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher beim S9 bis hin zu 16 GB RAM und 1TB Speicherplatz beim S9 Ultra - Käufer haben hier die Qual der Wahl. In Benchmarks schneiden alle Modelle deutlich besser als ihre jeweiligen Vorgänger ab und lassen alle anderen Android-Tablets hinter sich. Lediglich das iPad Air 5, das iPad Pro M2 2022 und die Grafikleistung des iPad 10 sind besser.Zur weiteren Ausstattung gehören eine 12-Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera auf der Vorderseite (Plus und Ultra haben eine zusätzliche Kamera an der Front) sowie eine 13-Megapixel-Kamera. Die Plus- und Ultra-Modelle haben zudem einen 8-Megapixel Ultraweitwinkel, der aber etwas schlechtere Aufnahmen macht.Als Betriebssystem ist Android 13 mit aufgesetzter OneUI-Benutzeroberfläche in Version 5.1.1 vorinstalliert. Samsung verspricht, vier große Android-Updates auszuliefern.Das Design und die Verarbeitung aller drei Tablets kann ebenfalls überzeugen. Das Gehäuse besteht vollständig aus Aluminium und es ist sehr dünn. Dank IP68-Zertifizierung sind sie zudem gegen Staub und Wasser geschützt.