Galaxy Tab S9: Erste Eindrücke zur neuen Tablet-Familie von Samsung

Technische Daten für das Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus & S9 Ultra Modell Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 Ultra Display 11 Zoll, Dynamic AMOLED 2X, 60-120Hz 12,4 Zoll, Dynamic AMOLED 2X, 60-120Hz 14,6 Zoll, Dynamic AMOLED 2X, 60-120Hz Software Android 13 CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy Speicher 8 + 128 GB / 12 + 256 GB 12 + 256 GB / 12 + 512 GB 12 + 256 GB / 12 + 512 GB / 16 + 1 TB Verbindung USB-C, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3 (LTE, 5G optional) Sensoren Fingerabdrucksensor (Display), Beschleunigungsmesser, Gyrosensor, Geomagnetischer Sensor, Hallsensor, Helligkeitssensor, Gesichtserkennung Besonderes Samsung S Pen, IP68, Handschrifterkennung und Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox, Corning Gorilla Glass 5 Audio Vierfachlautsprecher (Stereo), Dolby Atmos, integr. Mikrofon Hauptkamera 13 MP AF 13 MP AF + 8 MP Ultra-Wide Frontkamera 12MP Ultra-Wide 12MP + 12MP Ultra-Wide Akku 8400 mAh 10090 mAh 11200 mAh Maße in mm 165,8 x 254,3 x 5,9 mm 185,4 x 285,4 x 5,7 mm 208,6 x 326,4 x 5,5 mm Gewicht 498g (Wi-Fi) / 500g (5G) 581g (Wi-Fi) / 586g (5G) 732g (Wi-Fi) / 737g (5G) Preise ab 899 Euro ab 1119 Euro ab 1139 Euro Verfügbar Vorbestellbar ab 26. Juli, ab 11. August allgemein verfügbar

Samsung hat in dieser Woche nicht nur neue faltbare Smartphones, sondern auch seine neue Galaxy Tab S9-Reihe vorgestellt. Mit dem Galaxy Tab S9, dem Galaxy Tab S9 Plus und dem Galaxy Tab S9 Ultra erscheinen drei unterschiedliche Modelle, die sich hinsichtlich der Display-Größe und Ausstattung unterscheiden. Im Video teilt unser Kollege Johannes Knapp seine ersten Eindrücke zu den neuen Tablets.Alle Modelle der Tab S9-Reihe besitzen ein Dynamic AMOLED-Display, welches beim S9 11 Zoll (2560 x 1600 Pixel), beim S9 Plus 12,4 Zoll (2800 x 1752 Pixel) und beim S9 Ultra 14,6 Zoll (2960 × 1848 Pixel) groß ist. Die Bildwiederholrate beträgt jeweils bis zu 120 Hertz.Alle drei Tablets nutzen den gleichen Prozessor, nämlich den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. es gibt verschiedene Speicherkonfigurationen und so wird das Tab S9 etwa wahlweise mit 128 GB oder 256 GB ausgestattet. Beim Plus-Modell sind bis zu 512 GB möglich und beim Ultra sogar bis zu 1 Terabyte.Samsungs neue Tablet-Familie ist ab dem 11. August 2023 im Handel erhältlich. Die Preise beginnen beim Tab S9 bei 899 Euro, beim Tab S9 Plus bei 1119 Euro und beim Tab S9 Ultra bei 1499 Euro.