WD Red Plus: Leise und leistungsstarke Festplatte für das NAS

Vorteile

Leise Arbeitsweise

CMR für viele Schreibvorgänge und große Dateimengen

Geeignet für größere NAS-Systeme

Mit bis zu 14 TB verfügbar

Gute Verarbeitung

5 Jahre Garantie

Geringer Pro Aufpreis zur Red oder Red Plus Serie

Neutral

Nicht komplett geräuschlos (Da mechanische Festplatte)

Nachteile

Lieferbedingungen bei Amazon schlecht

Performance (gemessen mit AJA System Test über USB 3.0)

Cache: 256 MB

Write Speed: 257 MB/s

Read Speed: 258 MB/s

Gemäß des Mottos "Alles neu macht der Mai" ersetzte unser Kollege Timm Mohn sein altes NAS gegen ein kleineres Modell. In der neuen 2-Bay Lösung werkeln fortan zwei 6 TB WD Red Plus. Hierbei handelt es sich um die beliebte NAS-Serie von Western Digital. Die Festplatten können, einmal installiert, mit einem leisen Betriebsgeräusch und schneller Performance überzeugen.WD bietet unterschiedliche Reihen an: Die Red-Serie ohne Pro im Namen dreht statt mit 7.200 U/min mit 5.400 U/min und auch der Cache ist mitunter geringer. Die Pro-Reihe hingegen ist für ambitioniertere NAS-Systeme gedacht und beständiger bei Erschütterungen, die in größeren Anlagen durch die Festplatten selbst ausgelöst werden können.Die Red Pro Reihe bietet sich bereits für kleinere Unternehmen oder für das Home-Office an. Trotz des zuletzt gestiegenen Preises von Festplatten und SSDs stellt die Anschaffung keine zu große Belastung für den Geldbeutel dar.