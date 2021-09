Sony Xperia 10 III: Robuste Mittelklasse kann vielfach überzeugen

Kompakt und gut gebaut

Sony kann auch Smartphones anbieten, die nicht direkt überteuert wirken - was bei den Flaggschiffen gern mal der Fall ist. Das zeigt sich beispielsweise beim Xperia 10 III, dem neuen Gerät der gehobenen Mittelklasse. Dieses kann im Test durch unsere Kollegen von ValueTech TV in nahezu allen Belangen überzeugen.Besonders geeignet ist das Gerät für Menschen, die eher kompaktere Smartphones mögen, die sich auch mal mit einer Hand problemlos bedienen lassen. Das ist hier ebenso gegeben, wie eine robuste Bauweise und eine gute Verarbeitung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff und wirkt dadurch nicht ganz so edel wie eine Einfassung in Glas oder Aluminium, dafür steigt aber die Empfangsqualität spürbar.Ein weiterer Pluspunkt ist das Kamera-Modul mit drei Optiken auf der Rückseite, während die nach vorn blickende Selfie-Kamera durchaus etwas besser ausfallen könnte. Darüber hinaus merkt man, dass auch die Akku-Technik nicht unbedingt Sonys Spezialität darstellt. Zum Füllen benötigt man hier durchaus mehr Zeit als bei ähnlichen Konkurrenzprodukten. Dafür kann Sony aber einen Klinkenanschluss bieten, was inzwischen ja auch selten geworden ist.