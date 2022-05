Sony Xperia 5 III: Flaggschiff mit echtem Zoom in der Kamera

Sony hat mit dem Xperia 5 III ein Flaggschiff-Modell in seinem Katalog, das mit einer Kamera mit einem echten Zoom aufwarten kann. Hinter dem Objektiv steckt ein 12-Megapixel-Sensor, was für gute Aufnahmen völlig ausreichen sollte. Wie sich dieser in der Praxis schlägt, erfahrt ihr unter anderem im Test der Kollegen von ValueTech TV Den Kern des Systems bildet ein Snapdragon 888-SoC von Qualcomm, dem 8 Gigabyte RAM zur Seite stehen. Zu haben ist das Gerät mit Speicherkapazitäten von 128 und 256 Gigabyte. Der Akku fasst 4500 mAh und sollte damit problemlos längere Zeit durchhalten. Die Preise sind Sony-typisch allerdings etwas hoch angesetzt.