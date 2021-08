Sony Xperia 1 III: Starkes Flaggschiff mit echtem Zoom in der Kamera

Klinke inklusive

Technische Daten zu den neuen Xperia-Smartphones Modell Xperia 1 III Xperia 5 III Display 6,5 Zoll, 120 Hz, 4K HDR, OLED 6,1 Zoll, 120 Hz, FHD+, HDR, OLED Hauptkamera Quad-Kamera, 12 MP-Weitwinkel, 12 MP Ultra-Weitwinkel, 12 MP variable Tele-Cam, 3D iToF-Sensor Triple-Cam, 12 MP-Weitwinkel, 12 MP Ultra-Weitwinkel, 12 MP variable Tele-Cam Frontkamera 8 MP Prozessor Snapdragon 888 Arbeitsspeicher 12 GB RAM 8 GB RAM Speicher 256 GB 128/256 GB Mobiles Internet bis 5G Farben Schwarz, Grau, Lila Schwarz, Grün, Pink Akku 4500 mAh (30 Watt aufladen) Maße 165 x 71 x 8,2 mm 157 x 68 x 8,2 mm

Mit dem Xperia 1 III hat Sony ein neues Flaggschiff auf den Markt gebracht. Dieses ist in Sachen Leistungsfähigkeit ganz oben angesiedelt und bringt auch ein sehr gutes Kamera-Setup mit. Allerdings ist der Preis ganz Sony-typisch mit einer Empfehlung von 1299 Euro ebenfalls am oberen Ende der Skala angesiedelt.Die Kollegen von ValueTech TV haben das neue Smartphone getestet und können diverse Punkte anbringen, aus denen sich eine Anschaffung durchaus lohnen kann. So überzeugt das System bereits im Benchmark-Test. Hinzu kommt, dass die Kameras mit diversen Funktionen aufwarten. Hierfür stehen nicht nur verschiedene Optiken, sondern auch echte Tele-Zoom-Linsen zur Verfügung.Der Akku bringt es auf eine Kapazität von 4500mAh, die sich mit einem 30-Watt-Netzteil schnell laden lassen. Was in der Premium-Klasse inzwischen selten geworden ist: Es gibt hier noch immer eine Klinken-Buchse für den Anschluss von Kopfhörern.