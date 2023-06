Sabrent Rocket V30 A2: Viel Speicherplatz für Switch und GoPro

Verschiedene Größen

Bei der Sabrent Rocket V30 A2 handelt es sich um eine MicroSD-Karte. Der Hersteller verbaut laut eigenen Angaben neuesten 3D-Flash NAND-Speicher, welcher eine lange Lebenszeit ermöglichen soll. Die SD-Karte kann für Fotos, Videos und allgemeine Daten verwendet werden. Die Rocket V30 ist mit 256 GB, 512 GB und einem Terabyte Speicherplatz verfügbar. Sabrent setzt auf eine gewohnt hochwertige Verpackung, in der auch ein Adapter für reguläre SD-Kartenleser beiliegt. Die microSD-Karte ist in Weiß mit blauen Akzenten gehalten. Auf der SD-Karte sind von Haus aus keine Programme, die meist ohnehin nicht verwendet werden, gespeichert.Zu den Einsatzzwecken der Sabrent Rocket V30 kann auch die Nintendo Switch gehören. Die Standard-Variante der Spielekonsole verfügt nur über 32 GB internen Speicher. Gerade wer viele Spiele digital kauft, wird die Spielbibliothek schnell wieder aussortieren müssen. Das Problem besteht auch bei der OLED-Variante, die über 64 GB Speicherplatz verfügt. Zwar verkaufen einzelne Hersteller SD-Karten mit Nintendo-Zertifizierung, zwangsläufig notwendig ist eine spezielle SD-Karte allerdings nicht. Das zeigt sich auch im Test: Die Rocket V30 microSD-Karte wird umgehen von der Nintendo Switch erkannt.Die Nintendo Switch kann 2023 ein großes Portfolio an Spielen aufweisen. Wer vielseitige Interessen hat, reizt den internen Speicherplatz der mobilen Spielekonsole schnell aus. Um der Speicherknappheit entgegenzuwirken, können Spieldaten auf eine microSD-Karte ausgelagert werden. Statt der bisherigen 256 GB microSD-Karte wollte unser Kollege Timm Mohn nun eine 512 GB Karte verwenden. Um die Daten zu übertragen, ist kein extra Programm nötig.Nintendo selbst empfiehlt als Arbeitsumgebung Windows. Um die SD-Karte zu entnehmen, wird die Nintendo Switch ausgeschaltet. Im Anschluss kann die microSD-Karte entfernt werden. Die bisherige microSD-Karte wird über einen Kartenleser an den PC angeschlossen und vom Betriebssystem direkt erkannt. Auf dem Datenträger befindet sich ein Ordner namens "Nintendo", der in seiner Gänze entweder auf den Computer oder direkt auf die neue SD-Karte kopiert wird. Zur Verwendung mit der Nintendo-Spielekonsole muss die neue SD-Karte der Switch entsprechend formatiert sein. Bei der Sabrent V30 war dies von Haus aus der Fall.Es empfiehlt sich, die Switch zum Einlegen der neuen SD-Karte auszuschalten. Im Anschluss kann die microSD-Karte wieder in die Spielekonsole eingeführt werden. Im Test zeigten sich keine Performance-Probleme in Verbindung mit der Sabrent Rocket V30 A2. Wie schnell die SD-Karte in einem Gerät arbeitet, ist abhängig von der verwendeten Hardware. Über einen externen SD-Kartenleser wird unter Windows laut dem CrystalDiskMark-Tool eine Lesegeschwindigkeit von 80,14 Megabyte pro Sekunde erreicht. Die Schreibgeschwindigkeit liegt bei 75,07 Megabyte pro Sekunde. Sabrent gibt die maximale Übertragungsgeschwindigkeit mit 100 Megabyte pro Sekunde an. Als V30-microSD-Karte liegt die Geschwindigkeit dauerhaft bei mindestens 30 Megabyte pro Sekunde. Mit 30 MB/s können problemlos 4K Aufnahmen auf der microSD-Karte abgespeichert werden.MicroSD-Karten können den Speicher der Nintendo Switch erweitern, sodass auch vielseitig interessierte Gamer unterwegs genügend Speicherplatz für diverse Titel zur Verfügung haben. Die Karte kann auch in modernen Action-Kameras, wie etwa der GoPro Hero 11 , verwendet werden. Auf Amazon wird die Sabrent Rocket V30 aktuell für 49,99 Euro angeboten . Die 256 GB-Variante ist mit 25,49 Euro etwas günstiger. Wer besonders viele Inhalte speichern möchte, greift direkt zur 1 Terabyte Variante der SD-Karte. Diese ist aktuell für 106,30 Euro auf Amazon verfügbar. Registriert man die SD-Karte nach dem Kauf, bietet Sabrent drei statt zwei Jahre Garantie auf die Rocket V30.